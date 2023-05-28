Чи треба закривати кришку унітазу при зливі: пояснення бактеріологів та народні забобони

Унітаз, як важлива сантехніка, часто стає джерелом розбрату між подружжям. Відсутність закритої кришки, невідповідне положення сидіння, навіть крапельки рідини на неправильному місці – все це може стати приводом для суперечок. Тож, що насправді слід робити – закривати кришку унітазу чи ні? І які можуть бути наслідки порушення цього правила?

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Деякі бактеріологи стверджують, що закрита кришка туалету має важливу роль. Вона не лише запобігає поширенню неприємних запахів з унітаза, але й обмежує розповсюдження бактерій по приміщенню.

Під час зливу води в унітазі, шкідливі мікроорганізми, що містяться всередині, разом з мікроскопічними крапельками розпилюються по туалету. Це стосується не лише поверхонь унітаза, а й всього приміщення.

Внаслідок зливу утворюється аерозольний шар висотою 2-3 метри. Це означає, що бактерії, змішуючись з водою, повітрям і частинками пилу, розповсюджуються по приміщенню (особливо якщо ви маєте суміщений санвузол). Вони осідають на рушниках, косметиці та інших предметах, які знаходяться в туалеті. Це пояснює, чому закрита кришка туалету є важливою.

Крім того, є люди, які вірять в прикмети та східну філософію. Вони стверджують, що закрита кришка унітаза може мати вплив на фінансове благополуччя. Згідно з цими думками, вода та гроші є двома енергіями, які притягують одна одну і обмінюються енергетичними хвилями. Щоб забезпечити стійке фінансове благополуччя, рекомендується створювати бар'єри між водою та грошима. Такими бар'єрами можуть бути двері та інші перешкоди між туалетом та місцями, де зберігаються гроші.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо бачок унітаза запотіває.

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