Потрібно тільки два інгредієнти, щоб очистити крани від накипу

Як очистити крани від накипу білим оцтом або лимонним соком - лайфхак

Усунути проблему вапняного нальоту не складно, якщо знати кілька корисних лайфхаків. У цьому допоможуть деякі натуральні інгредієнти, які, напевно, є в кожного вдома.

Видання Sante Plus повідомили, що йдеться про відкладення сірого та білого кольору. Вони можуть накопичуватися скрізь, де є вода.

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Як очистити крани від накипу білим оцтом чи лимонним соком

Вапняк виглядає непривабливо і навіть може негативно вплинути на роботу вашої сантехніки, призвести до зниження тиску води. Найкращим способом, що розв'язати цю проблему – використати один із двох ключових інгредієнтів, які допоможуть відновити блиск кранів.

Скористайтеся білим оцтом та лимонним соком. Завдяки оцтовій кислоті та лимонній кислоті вапняний наліт можна буде легко видалити, без особливих зусиль.

Насамперед протріть кран вологою ганчіркою, яку треба попередньо намочити у мильній води, що містить рідину для миття посуду. Далі треба зосередитися на брудній ділянці крана чи інших елементів сантехніки. Промийте та висушіть.

Після цього вже можна використати лимонну кислоту, аби вапнякові мінерали розчинилися. Для цього на ганчірку налийте сік лимона та протріть вапняний наліт, або ж частиною лимона протріть кран.

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Якщо ви маєте справу зі стійкими плямами, нанесіть білий оцет на грубий бік губки або просто використовуйте тканину. Протріть уражену частину, потім залиште на кілька хвилин, перш ніж змити. Якщо хочете, можете навіть обернути просочену оцтом ганчірку навколо забрудненого крана. У цьому випадку залиште на кілька годин перед полосканням.

Ще один спосіб зробити це – приготувати пасту з лимонного соку та харчової соди та нанести її на проблемні ділянки. Змочіть використану зубну щітку в цій речовині та потріть. Залишіть на 30 хвилин, потім висушіть та змийте.

Якщо ви хочете менше зусиль за допомогою менш традиційного методу, ви можете налити 1/3 склянки білого оцту в пластиковий пакет і закріпити його навколо крана гумкою. Ця техніка тим паче цікава у боротьбі з твердими відкладеннями. Залишіть на дві-три години або навіть на ніч, потім зітріть залишки ганчіркою за допомогою старої зубної щітки.

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Як запобігти утворенню вапняку на кранах

Щоб уникнути скупчення вапняку на змішувачах або душових лійках, рекомендується проводити регулярне очищення та сушіння. Ці звички залишаються найкращим способом запобігти проблемі.

Ви також завжди можете тримати тканину з мікрофібри поруч із раковиною, душовою кабіною або ванною. Використовуйте її щоразу, коли потрібно видалити воду з кранів та насадок для душу, щоб зберегти їх у чистоті та запобігти утворенню накипу.

Важливо! Білий оцет та лимонний сік – інгредієнти, які можуть викликати подразнення шкіри. Не забувайте надягати гумові рукавички, коли чистите крани.

Нагадаємо, що використання силіконового приладдя вимагає особливого догляду. Ви завжди можете скористатися простим геніальним трюком, щоб очистити його.

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