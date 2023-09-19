Загострення у Нагірному Карабасі: Азербайджан почав масовані обстріли території

Що відомо про конфлікт між Вірменією і Азербайджаном

Уряд Азербайджану анонсував виконання "антитерористичних заходів" в регіоні Нагірний Карабах, ініціюючи такі кроки з метою відновлення конституційного порядку та висунення терміну, який Баку вживає для опису військових формувань, відомих як вірменські, з цього регіону.

Ця діяльність викликає серйозну тривогу і може відкрити двері до нового конфлікту, який стався вже вдруге за останні три роки, пише Радіо Свобода. Азербайджан також стверджує необхідність "демонтажу" сепаратистської влади в Нагірному Карабаху, що, за їхньою думкою, є їхньою територією.

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За повідомленнями, отриманими з Нагірного Карабаху, вибухи спостерігаються в адміністративному центрі регіону, місті Степанакерт. Представники Баку заявляють про початок "антитерористичної операції" та обвинувачують місцеві вірменські військові сили Карабаху у "терористичних актах".

Крім того, Азербайджан анонсував намір створити "гуманітарні коридори" для евакуації цивільного населення і відновлення "конституційного порядку Республіки Азербайджан". Приводом для цих дій стало підрив сімох азербайджанців на території Нагірного Карабаху.

Місцеві жителі Степанакерту повідомляють про обстріли, які, за їхніми словами, здійснюються з міста Шуша, яке було захоплене азербайджанськими силами під час попереднього конфлікту три роки тому.

Важливо відзначити, що Вірменія стверджує, що її власні війська не присутні в Нагірному Карабаху, і на даний момент там розташовані підрозділи карабахських вірменських військових.

Ситуація також вимагає уваги Москви, оскільки міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах частиною Азербайджану, але населення цього регіону переважно етнічно вірменське. Конфлікт у цьому регіоні виник після війни в 1990-х роках, коли Нагірний Карабах оголосив про свою автономію від Азербайджану.

У 2020 році Азербайджан захопив значні території в Карабаху та його околицях під час війни. Однак вірмени вважають Карабах своєю історичною землею, включаючи адміністративний центр Степанакерт.

Солдати азербайджанської армії несуть прапор своєї країни, відзначаючи першу річницю завершення війни 2020 року в Нагірному Карабаху. Війна в 2020 році закінчилася перемир'ям, при сприянні росії, яка відправила в регіон своїх миротворців. Проте це перемир'я було нестабільним і багато разів порушувалося.

Вірменія звинуватила росію, яка на той час також веде війну з Україною, в тому, що Москва відволікається від ситуації в Карабаху і не може гарантувати безпеку Вірменії. Росія в певному контексті підтримує зв'язок з урядом Баку та Єреваном.

Під час своєї виступу на Генеральній асамблеї ООН у вівторок, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив свою підтримку діям Азербайджану в Нагірному Карабаху, де оголошено "локальні антитерористичні заходи". Ці слова були зазначені турецьким державним агентством Anadolu та повідомлені "Європейською правдою".

Ердоган наголосив, що Туреччина від початку підтримувала процес мирних переговорів між Азербайджаном і Вірменією. Однак він виразив розчарування тим, що Вірменія не змогла використати цю історичну можливість для досягнення миру.

Ця підтримка Туреччини стає важливим елементом в контексті ситуації в Нагірному Карабаху, де конфлікт між Азербайджаном і Вірменією залишається нерозв'язаним і потенційно небезпечним для стабільності регіону.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

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