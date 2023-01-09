Оголошено жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили про негоду

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили про значне погіршення погоди в Україні. 10 грудня очікуються сильні пориви вітру.

Завтра по країні діятиме перший рівень небезпечності, жовтий. По Україні, крім більшості західних областей, пориви вітру можуть сягати 20 м/с.

Метеорологи прогнозують, що у вівторок у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікуються мокрий сніг та дощ, можлива ожеледь, а на дорогах ожеледиця. "Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", – йдеться у повідомленні УГМЦ.

Температура повітря вночі становитиме 3-8 градусів морозу, у західних областях 1-6 тепла. Вдень у більшості областей синоптики прогнозують 0-5 градусів морозу, у південно-західній частині до 6 градусів тепла.

На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до плюс 10. У східних областях вночі можливе похолодання до 15 градусів, а вдень 6-11 морозу.

У Київській області теж оголошено жовтий рівень погодної небезпечності. Завтра вдень тут можливі мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Очікується й посилення вітру до 20 м/с. Вночі синоптики обіцяють 3-8 градусів морозу, вдень від нуля до мінус 5 градусів.

У Києві цієї ночі повітря промерзне до 3-5 градусів, вдень завтра від нуля до двох градусів з мінусом.

В Українському гідрометеорологічному центрі зауважили, що опади в країні можливі 10-11 січня у західних, Вінницькій та більшості північних областей, а 12 січня на Закарпатті та крайньому півдні – тут прогнозуються мокрий сніг та дощ.

13 січня, кажуть синоптики, у північних, центральних областях та в Карпатах пройде невеликий сніг, у південних областях та на Закарпатті – мокрий сніг та дощ.

Раніше синоптик Щедрін прогнозував, що "до України може прийти весна серед зими".

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