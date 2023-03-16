Очевидець вибуху в будівлі управління ФСБ розповів подробиці та показав військових, що гасять пожежу (відео)

16 березня у Ростові-на-Дону на росії стався вибух у будівлі Прикордонної служби ФСБ за адресою проспект Сіверса, 20/2, після чого почалась пожежа. Зазначається, що там знаходиться пожежне управління ФСБ у Ростовській області. Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі, повідомили екстрені служби.

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Один з місцевих жителів побачив вибух на власні очі. Він сказав, що на його очах дах будівлі аж підскочив від вибуху, повилітали вікна. Також він побачив військових, які гасять пожежу та шукають вогнегасники. Всередині сталась пожежа. На його думку, це може бути як і теракт, так і "хтось міг накосячити".

Нагадаємо, на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.

Також відомо про пожежу на одному з військових об'єктів Бєлгородської області. Зазначалося, що в місті було чутно вибухи від боєприпасів.

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