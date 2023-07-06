Очистять праску та ароматизують: чотири незвичні способи використання мокрих салфеток

Використання вологих серветок може бути різноманітним та значно полегшити нам життя. Нижче наведено декілька способів використання вологих серветок, які можуть бути корисними.

Видалення шерсті

Якщо у вас є улюблений чотирилапий домашній улюбленець, ви, напевно, знайомі з проблемою шерсті, яка пристає до м'яких меблів. Якщо у вас немає липкого валика, ви можете використати вологі серветки. Вони чудово збирають дрібні ворсинки, і після використання ваші дивани та килими знову стануть чистими.

Ароматизатор

Вологі серветки з приємним запахом можуть служити ароматизатором для вашого гардеробу. Просто розмістіть кілька штук серед складених речей на полиці. Згодом вони висохнуть, але запах залишиться, надаючи вашим речам приємного аромату.

Усунення неприємного запаху з взуття

Якщо в вашому взутті виник неприємний запах, вологі серветки можуть допомогти його усунути. Протріть внутрішню частину взуття серветками, щоб позбавитися неприємних запахів.

Читайте також: Якщо закінчився пральний порошок, можна виготовити його самостійно: рецепт

Очищення праски

Виявляється, вологі серветки можуть бути корисними для очищення підошви праски. Для цього розігрійте праску до мінімальної температури і протріть підошву серветками, щоб видалити бруд.

Чистота автомобіля

Багато водіїв мають вологі серветки у своїх автомобілях. Вони можуть бути використані для очищення приладової панелі, видалення слідів пташиного посліду та комах.

Нагадаємо, ми вже писали, як безпечно і правильно випрати взуття в пральній машинці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!