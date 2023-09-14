Вогняний стовп здійнявся в небо після вибуху на газопроводі під Саратовом (відео та фото)

Зранку 14 вересня мешканці Саратова (росія) повідомили про вибух та стовп вогню й диму поблизу газопроводу Піщаний Умет-Сторожівка. Вогонь та стовп диму було видно з різних точок міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежа сталася у Саратові після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет — Сторожівка. Начальник управління забезпечення безпеки життєдіяльності населення уряду регіону Юрій Юрін повідомив, що відкрите горіння газопроводу усунуто.

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У МНС рф заявили, що повідомлення про "надзвичайну подію" в районі селища Червоний Жовтень надійшло о сьомій годині ранку (по шостій за київським часом).

"За повідомленням диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", відбулася розгерметизація на газопроводі діаметром 1000 міліметрів – перша нитка газопроводу Піщаний Умет-Сторожівка - з подальшим горінням", – заявили в МНС.

У відомстві зазначили, що газопостачання не було призначене для споживання населення, зараз горить трава на площі 2 гектари, на місці НП працюють чотири пожежні розрахунки.

Нагадаємо, вночі 14 вересня потужні вибухи лунали в окупованому Криму.

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