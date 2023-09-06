Городники назвали 6 справ, які потрібно зробити на ділянці у вересні

Окрім необхідності збирати залишки врожаю, висушування їх і готування до зберігання, дачники мають ще багато інших важливих справ перед дощами та холодами, повідомляє Pixel inform.

Список завдань

Необхідно встигнути висушити весь урожай коренеплодів, включаючи кабачки, огірки, томати та зелень, всі залишки рослинності видаляються з грядок.

Грядки можна вважати готовими тільки після очищення від бадилля, мульчі, підв'язувальних та покривних матеріалів. Після цього, якщо потрібно, грядки обробляються, вноситься органічне добриво або висіваються сидерати, такі як овес, гірчиця, ріпак та інші культури.

Солому (сіно) для мульчування також потрібно підготувати, вона має бути добре висушеною на сонці.

Вересневий час підходить для підготовки місця для компостної ями чи купи. Можна розпочати будувати конструкцію та заповнювати її рослинними залишками, але обов'язково уникати бадиль.

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На вільних ділянках городу варто посіяти зелень і висадити другий урожай кропу, салату, шпинату та редьки, щоб встигнути зібрати його восени.

Взагалі, на городі можуть залишитися для дозрівання тільки пізня капуста та гарбузи, проте, щоб захистити гарбузи, їх потрібно закрити.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити ефективний засіб від слимаків з часника, який одразу вижене їх з городу.

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