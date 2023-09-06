Огородники назвали 6 дел, которые нужно совершить на участке в сентябре

Кроме необходимости собирать остатки урожая, высушивание их и готовку к хранению, у дачников есть еще много других важных дел перед дождями и холодами, сообщает Pixel inform.

Список задач

Необходимо успеть высушить весь урожай корнеплодов, включая кабачки, огурцы, томаты и зелень; все остатки растительности удаляются с грядок.

Грядки можно считать готовыми только после очищения от ботвы, мульчи, подвязочных и покровных материалов. После этого, если нужно, грядки возделываются, вносится органическое удобрение или высеваются сидераты, такие как овес, горчица, рапс и другие культуры.

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Солома (сено) для мульчирования также нужно подготовить, она должна быть хорошо высушена на солнце.

Сентябрьское время подходит для подготовки места для компостной ямы или кучи. Можно начать строить конструкцию и заполнять ее растительными остатками, но обязательно избегать ботвы.

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На свободных участках огорода следует посеять зелень и высадить второй урожай укропа, салата, шпината и редьки, чтобы успеть собрать осенью.

Вообще на огороде могут остаться для созревания только поздняя капуста и тыквы, однако, чтобы защитить тыквы, их нужно закрыть.

Напомним, мы уже писали, как сделать эффективное средство от улиток из чеснока, который сразу выгонит их из огорода.

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