Городники назвали дієвий спосіб виведення хрону з городу

Методику для подолання надокучливого хрону, який швидко захоплює територію підказав Ukr.Media. Зверніть увагу, якщо вчасно не зупинити процес розростання хрону, він займе всю ділянку.

Для цієї роботи знадобляться лопата та вила. Спочатку вам потрібно видалити всі листя, залишивши живі гілочки.

Потім за допомогою вил слід викинути всю землю навколо хрону в радіусі 1,5 метра. Радіус можна зменшити, якщо рослина не велика. Землю слід добре розпушити.

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Далі, за допомогою лопати, потрібно обережно підняти коріння. Робіть це обережно, щоб не обірвати паростки, інакше вони можуть залишитися в землі і виростуть знову.

Якщо можливо, видаліть коріння з першого разу. Після цього ви можете просіяти землю і зібрати дрібні фрагменти коріння.

Нагадаємо, ми вже писали, чим небезпечний хрін для рослин.

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