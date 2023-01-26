Окупанти масово спалюють тіла своїх військових у мобільних крематоріях – Міноборони

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що російські війська активно спалюють у мобільних крематоріях тіла загиблих окупантів. Вороже командування не проводить ідентифікацію та облік загиблих росіян.

Зокрема, тіла солдатів спалюють у тилу. На це вказують дані Головного управління розвідки Міноборони, пише Маляр у Telegram.

"Враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв", – йдеться у повідомленні.

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Маляр зазначила, що таким чином російське військове командування намагається приховати величезні втрати особового складу під час війни.

Вона додала, що окупанти застосовують російську традицію позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.

Нагадаємо, раніше бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті.

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