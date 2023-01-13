Окупанти почали рити окопи біля аеродрому 'Бельбек' у Криму (відео)

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек". Окрім цього, окупанти встановлюють бетонні загорожі "зуби дракона".

Аеродром "Бельбек" розташований під Севастополем. Про підготовку окупантів повідомили у Telegram-каналі "Кримський вітер".

"Навколо аеродрому "Бельбек" під Севастополем риють траншеї і встановлюють бетонні тетраедри ("зуби дракона"). Побоюються атаки танків і піхоти?" – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити окопи та бетонні тетраедри.

Окрім цього, місцеві мешканці повідомляють про "підготовку" росіян на ділянці берега від селища Заозерне до села Молочне.

Нагадаємо, ввечері 4 січня та вночі 5 січня в тимчасово окупованому Криму відбувались дивні "салюти". У небі було видно спалахи, а окупанти несамовито стріляли.

Крім того, 4 січня на аеродромі "Бельбек" у Криму місцеві жителі чули звуки вибухів. За словами пропагандистів, працювала ППО.

Додамо, глава ГУР МО Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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