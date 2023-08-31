Окупанти перекинули ППО з Курил до кордону з Україною

Окупанти забрали з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси ППО та перекинули їх до кордону з Україною. Комплекси перебували там з 2020 року.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії MaxarTechnologies. Зазначається, що зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету.

Він вважає, що росіяни забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, відправиться на фронт в Україні.

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Щодо ППО, йдеться про комплекси С-300В4. Вони були розміщені в Касатській затоці і поблизу Південно-Курильська.

Додамо, Ітуруп і Кунашир є одними з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями і на які претендує Росія, що називає їх Південними Курилами.

Нагадаємо, вночі та зранку 31 серпня вибухи лунали у російському Брянську та в Москві.

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