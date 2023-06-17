Окупанти влучили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль, 2 людини загинуло на місці (фото)

Окупанти обстріляли село Гур'єв Козачок у Богодухівському районі та потрапили до машини, де перебувало 4 цивільних

17 червня російські військові влучили протитанковою ракетою в автомобіль, що рухався до села Гур'їв Козачок в Богодухівському районі. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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"Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі. Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту. Це черговий терор росіян проти мирного населення!" – написав він.

Пізніше у Харківській ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу села Гур‘їв Козачок загинули дві людини: 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами. Окупанти влучили в авто із ПТКР "Корнет".

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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