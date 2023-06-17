Оккупанты попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль, 2 человека погибли на месте (фото)

17 июня российские военные попали противотанковой ракетой в автомобиль, двигавшийся к селу Гурьев Казачок в Богодуховском районе. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в своем Telegram -канале.

Читайте также: "И так будет с каждым населенным пунктом": ВСУ заявили об увольнении Сторожевого в Донецкой области (видео)

"Оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок в Богодуховском районе. Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта. Это очередной террор россиян против мирного населения!" – написал он.

Позже в Харьковской ОВА уточнили, что в результате обстрела села Гурьев Казачок погибли два человека: 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами. оккупанты попали в авто с ПТКР "Корнет".

Видео дня

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!