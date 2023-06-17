Окупанти влучили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль, 2 людини загинуло на місці (фото)

17 червня російські військові влучили протитанковою ракетою в автомобіль, що рухався до села Гур'їв Козачок в Богодухівському районі. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Читайте також: "І так буде з кожним населеним пунктом": ЗСУ заявили про звільнення Сторожового у Донецькій області (відео)

"Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі. Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту. Це черговий терор росіян проти мирного населення!" – написав він.

Пізніше у Харківській ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу села Гур‘їв Козачок загинули дві людини: 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами. Окупанти влучили в авто із ПТКР "Корнет".

Відео дня

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!