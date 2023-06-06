Окупанти підірвали Каховську ГЕС: На Херсонщині оголосили евакуацію (фото, відео)

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції. Цю інформацію підтверджено оперативним командуванням "Південь".

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За даними повідомлення, російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, але наразі ще триває уточнення масштабу руйнування, швидкості та обсягів води, а також ймовірних районів, які можуть бути підтоплені. Усі необхідні служби зайняті вирішенням цієї ситуації.

На доступних відеокадрах видно критичні пошкодження дамби, яка вже не може стримувати потік води. Станом на даний час вода почала неконтрольовано скидатися з Каховського водосховища, що створює серйозну загрозу підтоплення нижче за течією Дніпра.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін вже оголосив про евакуацію мешканців правого берега Дніпра, які можуть зазнати небезпеки підтоплення.

Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки. За кілька годин також відключать газопостачання, повідомив голова МВА Мрочко.

У МВС України заявили, що евакуюватимуть людей із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Ідеться про села:

Миколаївка

Ольгівка

Льово

Тягинка

Понятівка

Іванівка

Токарівка

Понятівка

Придніпровське

Садове

частково місто Херсон – острів Корабел.

Підрив ГЕС також прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він написав про це у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, повідомляють в Енергоатомі.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", – повідомив він.

Також Шмигаль наголосив, що знищення Каховської ГЕС – терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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