Оладки з цибулею, млинці з фруктами та запечена риба: що традиційно готували українці на Трійцю

Православні українці скоро святкуватимуть одне з найбільших християнських свят – Трійцю. У 2023 році попри перехід на новий календар Зелені свята припадають на 4 червня.

На Трійцю заведено влаштовувати святковий обід. UAportal підготував рецепти традиційних страв, які українці готували на це свято.

Оладки з зеленою цибулею

Для приготування цієї трави не знадобиться багато часу чи інгредієнтів. Зокрема, потрібні будуть:

200 мл кефіру;

200 г борошна;

2 яйця;

0,5 ч. л. соди;

пучок зеленої цибулі.

Спочатку варто помити, обсушити та дрібно порізати цибулю. Окремо збовтується яйце з кефіром. У суміш треба додати борошно і соду та перемішати. Після цього до тіста додається цибуля.

Сковорідку треба розігріти з олією. Готове тісто для оладок викладається ложкою, млинчики варто обсмажувати до золотистого кольору з обох боків.

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Запечений сибас з травами

Для цієї страви знадобляться:

2 тушки сибаса;

1 лимон;

пучок свіжого розмарину і чебрецю;

суміш мелених перців;

морська сіль;

сушені прованські трави.

Рибу потрібно почистити, а тим часом можна поставити духовку розігріватися до 200 градусів. Краще використовувати велику прямокутну форму або деко, яке треба вистелити фольгою.

Лимон варто помити та нарізати кружечками. Рибу треба натерти сіллю, сумішшю прованських трав і меленим перцем, після чого вкласти по кілька гілочок зелені та шматочків лимона.

У цей момент треба знизити температуру в духовці до 180 градусів. Запікати рибу варто впродовж 30-40 хвилин. За 15 хвилин до кінця приготування потрібно скропити страву лимонним соком.

Млинці з фруктами

Для солодкого десерту потрібні:

1 склянка борошна;

3 яйця;

1,5 склянки цукру;

50 г розтопленого вершкового масла;

1 ст.л рослинної олії;

1 ч.л розпушувача;

полуниця, або інші фрукти та ягоди на смак.

Спершу варто змішати всі продукти для млинців та ретельно перемішати за допомогою міксера. Тісто має бути без грудочок.

Млинці випікаються на сковороді з обох боків до готовності. На готові млинці викладаються фрукти, які можна заправити сметаною, та згортаються рулетиком.

Нагадаємо, ми вже писали про Зелені свята: коли святкуємо, традиції та заборони цього свята.

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