"Вони перекреслюють віру": Як в церкві ставляться до забобонів

Церква критично ставиться до забобонів, оскільки вони є гріхом і свідчать про віддаленість від справжньої віри, недостатнє розуміння духовних цінностей і прийняття хибних переконань як істини.

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Перша заповідь Божого Закону нагадує нам, що ставити будь-яку особу, річ або силу на рівень Бога є неприпустимим.

Журналістка з Фіртки поспілкувалася з отцем УГКЦ, Іваном Жуком, щоб дізнатися, яке ставлення має церква до забобонів.

"Я маю дуже негативне ставлення до забобонів, і церква також налаштована критично до них. Забобони обмежують людей і психологічно їх пригнічують. Вони спотворюють справжню віру. Перша заповідь Божа каже: "Я – Господь, Бог твій, не матимеш інших богів крім Мене", – каже священник.

На його думку, кожна людина повинна читати Святе Письмо, знати і перечитувати Божі заповіді. Проте цього теж недостатньо, адже важливо правильно їх розуміти.

"Люди ходять до ворожок, зливають віск. Хочу наголосити, що звертатись до таких речей – тяжкий гріх. Ба навіть, коли чіпляють на себе червоні нитки – це свідчить про те, що ми невіруючі люди", – додав Іван Жук.

Раніше у Православній Церкві України дозволили вишивати та займатись рукоділлям під час церковних свят. Пресслужба ПЦУ пояснила, що такі заняття не вважаються гріхом під час святкових обрядів.

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