Органайзер та іграшка для собаки: що можна зробити зі старих рушників
Якщо вам шкода викидати старі рушники, ми підкажемо, які корисні речі з них можна зробити.
Домашні капці
Візьміть старі домашні капці і обшийте їх махровою тканиною. Можна використати ватин, вклавши його між махрою і капцями. Так ви отримаєте м’якше взуття.
Мочалка для душу
Візьміть старий рушник, будь-яку іншу щільну тканину і ручку для мочалки. Рушником обшийте підкладку, пришийте ручку. Готово!
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Іграшки для собаки
З'єднайте обидва кінці рушника і зав’яжіть вузол у центрі – затягніть його якомога сильніше.
Органайзер
Старий рушник складіть навпіл та з’єднайте частини між собою, зовні пришийте кишені, а зверху - тканинну смужку.
Килимок для ванної кімнати
Рушник поріжте смужками шириною 6-8 см та сплетіть "кіски", скрутіть їх в коло і зшийте.
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