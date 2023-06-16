Органайзер та іграшка для собаки: що можна зробити зі старих рушників

Якщо вам шкода викидати старі рушники, ми підкажемо, які корисні речі з них можна зробити.

Домашні капці

Візьміть старі домашні капці і обшийте їх махровою тканиною. Можна використати ватин, вклавши його між махрою і капцями. Так ви отримаєте м’якше взуття.

Мочалка для душу

Візьміть старий рушник, будь-яку іншу щільну тканину і ручку для мочалки. Рушником обшийте підкладку, пришийте ручку. Готово!

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Іграшки для собаки

З'єднайте обидва кінці рушника і зав’яжіть вузол у центрі – затягніть його якомога сильніше.

Органайзер

Старий рушник складіть навпіл та з’єднайте частини між собою, зовні пришийте кишені, а зверху - тканинну смужку.

Килимок для ванної кімнати

Рушник поріжте смужками шириною 6-8 см та сплетіть "кіски", скрутіть їх в коло і зшийте.

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