Органайзер и игрушка для собаки: что можно сделать из старых полотенец

Если вам жалко выбрасывать старые полотенца, мы подскажем, какие полезные вещи из них можно сделать.

Домашние тапки

Возьмите старые домашние тапочки и обшейте их махровой тканью. Можно использовать ватин, уложив его между бахромой и тапочками. Так вы получите более мягкую обувь.

Мочалка для душа

Возьмите старое полотенце, любую другую плотную ткань и ручку для мочалки. Полотенцем обшейте подкладку, пришейте ручку. Готово!

Как в отеле: Как сделать махровые полотенца мягкими после стирки

Игрушки для собаки

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Соедините оба конца полотенца и завяжите узел в центре – затяните его как можно сильнее.

Органайзер

Старое полотенце сложите пополам и соедините части между собой, снаружи пришейте карманы, а сверху – тканевую полоску.

Коврик для ванной комнаты

Полотенце порежьте полосками шириной 6-8 см и сплетите косички, скрутите их в круг и сшейте.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от плохого запаха из помойки.

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