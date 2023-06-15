Делайте так и забудьте о смраде: Как избавиться от плохого запаха из мусорника

Существует несколько способов упростить ежедневный домашний уход, включая использование простых уловок. Даже такая обычная вещь, как установка мусорного пакета, имеет свои особенности. Возможно, на протяжении всей жизни вы неправильно использовали мусорный пакет для ведра.

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Многие люди совершают общую ошибку, когда они устанавливают только один мусорный пакет в ведро вместо трех-пяти. Это приводит к тому, что ведро быстро становится грязным и неприятно пахнет.

Еще один полезный совет состоит в том, чтобы прикрепить небольшие крючки к ведру, похожие на те, что используются для полотенец. Эксперты утверждают, что использование этих крючков для закрепления мешка значительно облегчит задачу сохранения мусора внутри ведра и предотвратит разлив или беспорядок.

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Это простое и практичное решение, которое на долгосрочную перспективу позволит сэкономить время и усилия.

Напомним, что канализация – не резиновая, и обладает способностью засоряться. Обратите внимание на 7 вещей, которые нельзя смывать и выбрасывать.

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