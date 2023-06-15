Робіть так і забудьте про сморід: Як позбутись поганого запаху зі смітника

Існує кілька способів спростити щоденний домашній догляд, включаючи використання простих хитрощів. Навіть така звичайна річ, як установка сміттєвого пакета, має свої особливості. Можливо, протягом усього життя ви неправильно використовували сміттєвий пакет для відра.

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Багато людей роблять загальну помилку, коли вони встановлюють лише один сміттєвий пакет у відро замість трьох-п'яти. Це призводить до того, що відро швидко стає брудним і неприємно пахне.

Ще одна корисна порада полягає в тому, щоб прикріпити невеликі гачки до відра, схожі на ті, що використовуються для рушників. Експерти стверджують, що використання цих гачків для закріплення мішка значно полегшить завдання збереження сміття всередині відра і запобіжить розливанню або безладу.

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Це просте та практичне рішення, яке на довгострокову перспективу дозволить заощадити час і зусилля.

Нагадаємо, що каналізація – не резинова, і має здатність засмічуватися. Зверніть увагу на 7 речей, які заборонено змивати та викидати.

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