Оригінальні салати на Великдень: прості рецепти смачних страв без майонезу

Поміж пасок, пиріжків та крашанок на Великдень треба готувати м'ясні страви, адже на це велике свято закінчується Великий піст, що тривав 40 днів. Окрім того, урізноманітнити святковий стіл варто й салатами, тим більше, що на ринках та у магазинах вже продають свіжу зелень й ранні овочі.

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Зазвичай на Великдень заведено готувати бурякові салати. Пропонуємо вашій увазі рецепт страви, що готується з чорносливом.

Салат з буряком та чорносливом:

Придбайте завчасно такі продукти:

Картопля – 2 шт.

Буряк – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Чорнослив – 100 г.

Часник – 2 зубчики.

Зелена цибуля – 2 пера.

Волоські горіхи – 20 грамів.

Заправити цей салат можна майонезом, або олією – на смак.

Як готувати:

Відваріть овочі, почистьте та натріть на крупній терці.

Чорнослив промийте та подрібніть.

Почищені горіхи підсушіть на сухій сковорідці та подрібніть. Змішайте підготовані інгредієнти у глибокій мисці, вичавіть часник та додайте олію чи майонез, гарно перемішайте, викладіть у святкове блюдо й посипте зверху подрібненими перами зеленої цибулі.

Салат із пекінської капусти з чері та зеленню:

Продукти:

Капуста пекінська – 300 г

Помідор чері – 8 шт.

Зелень (рукола, шпинат або листя салату) – 200 грамів

Кунжут – чана ложка

Гранатовий соус (не солодкий) – 50 мл.

Як готувати:

Помийте та обсушіть капусту та зелень. Нашаткуйте її дрібно й висипте у глибоку посудину. Чері помийте та переріжте на четвертинки, додайте до капусти. Зверху присипте кунжутом і полийте гранатовим соусом.

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Салат з кропиви, капусти та огірків

Які продукти потрібні:

Молода капустина – 1 шт.

Кропива – 100 г

Огірки – 2 штуки

Петрушка та кріп – по дві гілочки

Сіль – щіпка

Сметана – 4 ст.л.

Процес готування:

Помийте зелень, огірки та капусту, просушіть.

Капусту нашаткуйте, посоліть, додайте в неї подрібнені петрушку та кріп. Гарно розімніть її у мисці, аби капуста пустила сік. Відставте миску з капустою на потім.

Огірки поріжте дрібно. З кропиви відділіть листя та поріжте.

Візьміть миску з капустою та вилийте сік, який вона пустила. Додайте до неї огірки та кропиву. Заправте сметаною та подавайте до столу.

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Салат з черемші

Черемша – 200 грамів.

Яйця – 4 шт.

Свіжий огірок – 2 шт.

Редиска – 6 штук.

Майонез – 2 ст. л.

Як готувати:

Яйця відваріть круто, очистьте і натріть на крупній терці.

До яєць додайте нарізані кубиками огірки та кружальця редиски.

Черемшу помийте, обсушіть та поріжте, додайте до салату. Заправте майонезом і можна їсти.

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