Ощадбанк закликає оновити дані: що мають знати пенсіонери вже сьогодні

У державному банку "Ощадбанк" пояснили, з якою метою пенсіонерам необхідно проходити актуалізацію особистих даних. Такі запити надходять від клієнтів, які належать до пенсійної категорії.

Інформація про це з’явилася на офіційній Facebook-сторінці фінустанови. У зверненні, оприлюдненому на офіційних ресурсах, йдеться про те, що пенсіонерка отримала повідомлення з проханням пройти процедуру оновлення персональних даних.

В оновленій анкеті з’явилися нові пункти. Наприклад, якщо раніше під час відкриття картки в іншому місті потрібно було вказати лише адресу реєстрації, то тепер банк додатково просить зазначити фактичне місце проживання. Також з'явилося запитання про джерела доходів, яке в деяких випадках викликає труднощі з відповіддю.

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"Підкажіть, будь ласка, моя мама – пенсіонерка, отримала сповіщення про необхідність оновлення даних. Який термін для цього встановлено?" – звертаються клієнти.

На це представник головного офісу Ощадбанку відповів, що процедура актуалізації можлива у будь-який зручний для клієнта момент.

Мова йде про вимогу, встановлену Національним банком України (НБУ), яка зобов’язує громадян оновлювати персональні дані для безперешкодного користування банківськими послугами. Виконати цю процедуру повинні всі клієнти, які отримають відповідне повідомлення у мобільному застосунку "Ощад 24/7". Попередження про необхідність оновлення надсилається за 30 днів до встановленого терміну.

Час для проходження актуалізації визначається індивідуально для кожного користувача, однак не рідше одного разу на п’ятирічний період.

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"Процес оновлення інформації – це звичайна процедура, яка дозволяє уникнути труднощів із проведенням фінансових операцій у майбутньому. Вона також допомагає банку не мати додаткових запитань до клієнта щодо обсягів або характеру транзакцій. Крім того, це важливо у разі зміни особистих даних – тоді в систему вноситься актуальна інформація", – пояснив представник установи.

Як пройти процедуру оновлення особистих даних

Оновити інформацію можна в дистанційному форматі, виконавши кілька простих дій у мобільному додатку:

перейти за отриманим повідомленням;

у розділі "Ще" знайти свій профіль;

уважно переглянути вже надані відомості;

підтвердити їх актуальність або внести зміни у разі потреби.

Після завершення цих дій сповіщення про необхідність актуалізації більше не відображатиметься.

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