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Соціум

Залишився місяць: що треба зробити громадянам, які не задекларували свою зброю

Ціхоцька Марія

Залишився місяць: що треба зробити громадянам, які не задекларували свою зброю
Верховна Рада України розглядає законопроект, який суттєво змінить правила володіння вогнепальною зброєю для цивільних осіб.

Верховна Рада України розглядає законопроект, який суттєво змінить правила володіння вогнепальною зброєю для цивільних осіб. Цей крок пов'язаний з повномасштабною війною, яка триває в нашій країні. Про це пише sud.ua.

Ключові положення законопроекту:

  • Декларування або здавання зброї: Власники незадекларованої вогнепальної зброї та боєприпасів зобов'язані протягом місяця звернутися до органів Національної поліції для їх декларування або добровільної здачі.
  • Зброя як державна власність: Вогнепальна зброя, отримана цивільними особами під час війни, вважається державною власністю. Її володіння та використання регламентується законом.
  • Мета використання зброї: Цивільні особи можуть використовувати зброю виключно для захисту себе та держави від збройної агресії.

Що робити власникам незадекларованої зброї?

Якщо у вас є незадекларована вогнепальна зброя, вам необхідно:

  1. Звернутися до органів Національної поліції: Зробіть це протягом місяця з моменту набрання чинності законом.
  2. Надати необхідні документи: Підготуйте документи, які підтверджують ваше володіння зброєю.
  3. Декларувати або здати зброю: Виберіть один з варіантів: декларувати зброю та отримати дозвіл на її зберігання або добровільно здати її державі.

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