Зупинка транзиту російських енергоносіїв: голова МЗС Угорщини погрожує заблокувати вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив можливим блокуванням вступу України до Європейського Союзу через реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту №12380. Цей документ передбачає заборону транзиту російських нафти й газу територією України під час воєнного стану.

Міністр нагадав, що рішення про прийом нових членів до ЄС ухвалюються колективно й вимагають одностайної згоди всіх країн-членів. Він наголосив на суверенному праві кожної держави самостійно обирати постачальників і маршрути енергоносіїв, а також на недопустимості зовнішнього тиску у цьому питанні. Про це написав Сіярто в соцмережі Facebook.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

"Кожна держава має суверенне право визначати, звідки і яким шляхом отримувати необхідні їй енергоносії. Ніхто не має права нав’язувати іншій країні дорожчі чи менш безпечні варіанти.

Держава, яка прагне асоціації або членства в ЄС, має забезпечувати енергетичну безпеку Євросоюзу, надаючи транспортні маршрути. Закриття шляхів для газу чи нафти суперечить очікуванням, пов’язаним із процесом євроінтеграції".

Нагадаємо, Кіт Келлог відклав свій візит до України до інавгурації Трампа.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!