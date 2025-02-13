Обережно, червоний рівень: прогноз магнітних бур на 14 лютого

Найближчими днями очікується підвищена сонячна активність. Геомагнітні бурі оцінюють за К-індексом, що варіюється від 2 до 9: чим вищий показник, тим потужніший вплив на людей та техніку.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13–15 лютого 2025 року. Про це пише ТСН.

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У четвер і п’ятницю, 13–14 лютого, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей. Очікується, що 15 лютого її сила знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень), що означатиме мінімальні магнітні коливання.

Варто зазначити, що прогноз може коригуватися, оскільки дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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