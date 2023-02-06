Окрема категорія пенсіонерів отримуватиме щомісяця надбавку у розмірі 10%: кого це стосується

Цьогоріч кілька категорій пенсіонерів будуть отримувати доплати. Зокрема понад 35% від прожиткового мінімуму виплачуватимуть матерям, що мають п'ятьох дітей.

Доплати у розмірі 300 гривень отримають пенсіонери, яким виповнилося 70 років. Розмір допомоги залежатиме від віку пенсіонерів, пише видання "На пенсії". Пенсіонери від 75 до 80 років будуть отримувати щомісяця 456 гривень, а українців віком 80+ – 579 грн.

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Також доплат дочекаються пенсіонери, робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми. Найбільші доплати чекають на ти, хто має стаж роботи 35-40 років. Надбавка обчислюватиметься не від суми пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму (який становить 2093 гривні).

Надбавку до пенсій отримають і громадяни, що мають на утриманні неповнолітніх дітей – 150 гривень на кожну дитину доплатять до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугу років.

Щомісячну ж надбавка у розмірі 10% від прожиткового мінімуму отримають пенсіонери, що мають статус почесного донора крові. Їм виплачуватимуть по 258,90 гривень на місяць.

Нагадаємо, що у 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

Також деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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