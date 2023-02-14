Окрема категорія українців може отримати 100% знижки на оплату комуналки: кого це стосується

В Україні деякі громадяни можуть не сплачувати за комунальні послуги, зокрема, це стосується тих українців, хто тимчасово виїхав зі свого постійного місця проживання. Таку ж можливість мають споживачі, які не мають лічильників на певні види комунальних послуг.

Тим часом стало відомо, що окрема категорія українців теж може отримати 100% знижку на оплату комуналки. Як повідомляє видання "На пенсії", деякі пенсіонери мають право взагалі не сплачувати за ЖКП.

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Пільги пенсіонери можуть отримати на такі комунальні послуги:

на оплату житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

сплату комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

оплату за палива та зрідженого газу.

"Громадяни України зможуть розраховувати на пільги, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика з розрахунку на одну особу за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга призначається на 12 місяців із місяця, коли таке право виникає", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на повну, 100% знижку, можуть розраховувати пенсіонери, які раніше працювали педагогами, медиками чи фармацевтами, фахівцями із захисту рослин, або були задіяні на роботах у сільській місцевості та селищах міського типу.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці задаються важливим питанням: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи в 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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