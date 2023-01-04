Батько загиблого на війні снайпера придбав три автівки для ЗСУ (фото)

У Львівській області чоловік, який втратив сина-військового на війні, вирішив допомагати ЗСУ перемогти ворога. Василь Гарбусь вже придбав для наших захисників три автомобілі та допомогає воїнам, які втратили кінцівки на фронті, з протезуванням.

Про вчинок львів'янина повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"У той час, як на росії батьки солдатів окупаційних військ відправляють своїх нащадків на війну заради новенької Лади, в Україні — батько готовий на небачену жертовність та патріотизм", – йдеться у повідомленні центру.

Син Гарбуся Степан загинув на війні у квітні 2022 року. Після цього батько полеглого Героя вирішив закупити три автомобілі та передати на потреби Збройних Сил України. Він заявив: "Якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам".

Василь Гарбусь каже, що "сина вже не повернути", однак є інші, заради кого треба боротися на усіх фронтах.

Довідково: 36-річний снайпер Степан Гарбусь захищав Україну з 2014 року. Спочатку він воював проти росіян у складі АТО, а потім вступив до лав ЗСУ й боронив Україну від російських окупантів. Степан Гарбусь був нагороджений відзнакою президента України.

Раніше ми повідомляли про волонтера з Черкас Євгена Компанця, який разом з дружиною готує смаколики для бійців ЗСУ. Його родина вже приготувала понад 70 тисяч вареників, млинців, пиріжків та домашніх закруток для наших захисників.

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