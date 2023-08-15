Відгородіть ділянку та встановіть відлякувачі: експерти порадили, що робити при появі змій на ділянці

Поява змій на дачній ділянці важко сприймається. Навіть ті, хто прагне гармонії з природою, відчувають страх перед плазунами. Однак є способи позбавитися від них і зупинити розмноження. Звісно, змії корисні у боротьбі з гризунами, але ніщо не перевищує мисливські навички котів.

Про це пише Pixel Inform.

Експерти радять застосувати кілька прийомів, щоб змії покинули вашу ділянку. Перш за все, не варто тішити себе думкою, що невелика змія не завдасть шкоди. Вона може бути отруйною.

Важливо обгородити ділянку так, щоб не залишалося щілин. Змії не подолають перешкоди висотою більше 60 см, якщо немає де прошмигнути. Додатково, рекомендується встановити відлякувачі, які можуть бути ультразвуковими або вібраційними.

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Також важливо видалити будівельне сміття та інші потенційні укриття для змій. Ці плазуни шукають місця з легкодоступною їжею, такою як харчові відходи, курники з несучками або голубники. Знайдіть ці джерела їжі та усуньте їх.

Виконуючи ці поради, ви зможете забезпечити спокій на своїй дачній ділянці та безпеку для себе та інших.

Нагадаємо, ми вже писали, як поводити себе при зустрічі зі змією.

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