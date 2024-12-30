Відключення світла можуть стати тривалішими: українцям розповіли, до чого варто готуватися

Енергетична система України зберігає свою цілісність, незважаючи на численні виклики та атаки агресора. У січні українцям варто бути готовими до ймовірного збільшення тривалості відключень світла через сильні морози та можливі нові удари.

Про це повідомив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, в коментарі для "24 Каналу". Він зазначив, що з початку 2024 року Росія неодноразово здійснювала атаки на енергетичну інфраструктуру України, включаючи об'єкти теплової та гідрогенерації.

Нещодавні удари переважно були спрямовані на східні та південні регіони України, де дефіцит електроенергії відчувається найгостріше. Як зазначає Омельченко, відновлення генераційних об’єктів, таких як електростанції, потребує значно більше часу, ніж заміна трансформаторів, і може займати до шести місяців.

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Водночас енергетикам вдалося стабілізувати роботу системи, і наразі масштабні відключення електроенергії спостерігаються лише на прифронтових територіях. У грудні тимчасові обмеження були зафіксовані в Дніпропетровській, Харківській областях та на Півдні України. Завдяки злагодженій роботі фахівців ситуація в цих регіонах поступово покращується.

Січень зазвичай є одним із найскладніших періодів для енергосистеми через низькі температури, які спричиняють зростання споживання електроенергії. Експерт підкреслює, що ситуація залежатиме від кількох основних чинників: погодних умов і ризику нових атак на інфраструктуру. У разі суворої зими тривалість відключень може зрости, оскільки система відчуває підвищене навантаження на тлі вже існуючих пошкоджень.

За словами Омельченка, важка, проте контрольована ситуація, ймовірно, збережеться. "Росія не досягне своїх цілей. Українська енергетична система збереже свою цілісність.Хоча, найімовірніше, у січні в нас поновляться графіки відключень, і їх тривалість може бути немалою", – зазначив експерт.

Основні виклики для енергетики

масовані атаки: процес відновлення пошкоджених об'єктів є тривалим і вимагає значних ресурсів.

погодні умови: низькі температури збільшують навантаження на енергосистему.

ресурсні обмеження: нестача обладнання та фінансів ускладнює ремонтні роботи.

прифронтові території: ці території залишаються найбільш вразливими до перебоїв з електроенергією.

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