Відключення світла у спеку: 7 приладів, які охолодять і без електрики

У літню спеку, особливо під час можливих відключень електроенергії, кондиціонер не завжди є найкращим рішенням. У таких випадках у пригоді стають компактні автономні пристрої, які працюють від павербанка, ноутбука або власного акумулятора та допомагають пережити найспекотніші дні.

Враховуючи, що після 5 липня Україну знову накриє спека, ці гаджети точно стануть у нагоді. Про це пише РБК- Україна.

Добірка портативних гаджетів для дому, офісу та подорожей

Для дому: комфорт навіть без електрики

Такі пристрої допомагають локально охолодити приміщення та підтримувати комфортну температуру під час блекаутів.

Портативний мінікондиціонер Arctic Air Ultra

Це персональний охолоджувач формату "3 в 1", який працює за принципом випаровування води. Замість холодоагенту використовуються вода та лід, що забезпечують приємний потік прохолодного повітря.

Основні характеристики:

турбовентилятор зі швидкістю до 2750 обертів за хвилину;

резервуар для води об'ємом 610 мл;

автономна робота до 10–12 годин після одного заповнення;

живлення через USB (5V, 1,5A) від павербанка або іншого джерела.

Орієнтовна ціна — від 408 до 549 гривень.

Акумуляторний вентилятор Wild Wind WW-FD01

Компактна настільна модель, яку зручно використовувати вдома на кухні, робочому столі або біля ліжка.

Пристрій оснащений вбудованим акумулятором, що забезпечує кілька годин автономної роботи. Передбачено регулювання швидкості обдуву та можливість змінювати кут нахилу вентилятора.

Орієнтовна ціна — від 599 гривень.

Для офісу: прохолода на робочому місці

Компактні офісні вентилятори займають мінімум місця та працюють досить тихо, не заважаючи роботі.

Читайте також: Вентилятор чи кондиціонер: який пристрій охолодить та не шокує платіжкою за світло

Led Digital Display Fan

Настільний вентилятор із вбудованим акумулятором ємністю 3000 мА·год.

Головною особливістю моделі став цифровий дисплей, який показує рівень заряду батареї у відсотках. Крім того, корпус можна використовувати як підставку для смартфона.

Пристрій заряджається через USB від комп'ютера або ноутбука.

Орієнтовна ціна — 450–600 гривень.

USB-вентилятор Smart Frog KW-MF400

Модель обладнана тихим безщітковим двигуном і підтримує кілька режимів роботи.

Власного акумулятора вентилятор не має, тому працює безпосередньо від USB-порту ноутбука, монітора або системного блока.

Орієнтовна вартість — від 699 гривень.

Настільний вентилятор Ruhhy 3-в-1 із затискачем

Практичний пристрій, який можна закріпити на полиці, моніторі чи краю столу завдяки спеціальній кліпсі.

Модель оснащена акумулятором ємністю 1200 мА·год, заряджається через роз'єм Type-C, а вентилятор обертається на 360 градусів, дозволяючи легко спрямувати потік повітря.

Орієнтовна ціна — від 350 до 500 гривень.

Для прогулянок і подорожей: максимум мобільності

Портативні вентилятори для поїздок відрізняються невеликою вагою, компактними розмірами та тривалим часом автономної роботи.

Ручний вентилятор Hoco HX62 Endless

Модель оснащена акумулятором на 6000 мА·год, який забезпечує до 17 годин роботи в економному режимі або до 5 годин на максимальній швидкості.

Користувачам доступні п'ять режимів обдуву та інформаційний дисплей для контролю роботи пристрою. Вага вентилятора становить лише 215 грамів.

Орієнтовна ціна — від 620 гривень.

Акумуляторний вентилятор на шию

Цей гаджет носиться на шиї подібно до бездротових навушників, залишаючи руки повністю вільними.

Вбудовані турбіни без відкритих лопатей забезпечують рівномірний обдув обличчя та шиї, а автономність залежно від обраного режиму становить від 4 до 12 годин.

Орієнтовна вартість такого вентилятора — від 380 до 750 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!