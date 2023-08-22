Чудовий гарнір до основної страви: рецепт салату з молодої картоплі та овочів

Цей ситний салат з молодої картоплі та овочів можна подавати як основну страву або гарнір до м‘яса. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Картопля молода – 800 г

Малосольні огірки – 2 шт.

Редиска –150 г

Зелений горошок – 150 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Цибуля зелена – 30 г

Зелень – 30 г

Для соуса

Оливкова олія - 80 мл

Гірчиця – 10 г

Оцет яблучний – 20 мл

Часник, зубчики – 1 шт.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Почистіть картоплю, помийте і варіть протягом 20 хвилин. Охолодіть, розріжте навпіл і викладіть у миску.

2. Редиску наріжте кружальцями. Огірки – кубиками. Додайте овочі в миску до картоплі. Покладіть горошок, подрібнену зелену цибулю і зелень. Посоліть, поперчіть і перемішайте.

3. Соус: змішайте олію, гірчицю, яблучний оцет, пропущений через прес часник. Посоліть, перемішайте і полийте салат. Перед подачею перекладіть у салатник.

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