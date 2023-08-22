Отличный гарнир к основному блюду: рецепт салата из молодого картофеля и овощей
Этот сытный салат из молодого картофеля и овощей можно подавать в качестве основного блюда или гарнира к мясу. Рецептом поделился Shuba.
Ингредиенты:
Картофель молодой – 800 г
Малосольные огурцы – 2 шт.
Редис –150 г
Зеленый горошек – 150 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Лук зеленый – 30 г
Зелень – 30 г
Для соуса
Оливковое масло – 80 мл
Горчица – 10 г
Уксус яблочный – 20 мл
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Очистите картофель, промойте и варите в течение 20 минут. Охладите, разрежьте пополам и выложите в миску.
2. Редис нарежьте кружочками. Огурцы – кубиками. Добавьте овощи в миску к картофелю. Положите горошек, измельченный зеленый лук и зелень. Посолите, поперчите и перемешайте.
3. Соус: смешайте масло, горчицу, яблочный уксус, пропущенный через пресс чеснок. Посолите, перемешайте и полейте салат. Перед подачей переложите в салатник.
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