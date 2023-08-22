Отличный гарнир к основному блюду: рецепт салата из молодого картофеля и овощей

Этот сытный салат из молодого картофеля и овощей можно подавать в качестве основного блюда или гарнира к мясу. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

Картофель молодой – 800 г

Малосольные огурцы – 2 шт.

Редис –150 г

Зеленый горошек – 150 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Лук зеленый – 30 г

Зелень – 30 г

Для соуса

Оливковое масло – 80 мл

Горчица – 10 г

Уксус яблочный – 20 мл

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Соль – по вкусу

Читайте также: Рецепт вкусного завтрака за 100 гривен

Способ приготовления:

1. Очистите картофель, промойте и варите в течение 20 минут. Охладите, разрежьте пополам и выложите в миску.

Видео дня

2. Редис нарежьте кружочками. Огурцы – кубиками. Добавьте овощи в миску к картофелю. Положите горошек, измельченный зеленый лук и зелень. Посолите, поперчите и перемешайте.

3. Соус: смешайте масло, горчицу, яблочный уксус, пропущенный через пресс чеснок. Посолите, перемешайте и полейте салат. Перед подачей переложите в салатник.

Советуем также обратить внимание на рецепт гуакамоле за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!