Чудовий гарнір до основної страви: рецепт салату з молодої картоплі та овочів
Цей ситний салат з молодої картоплі та овочів можна подавати як основну страву або гарнір до м‘яса. Рецептом поділився Shuba.
Інгредієнти:
Картопля молода – 800 г
Малосольні огірки – 2 шт.
Редиска –150 г
Зелений горошок – 150 г
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Цибуля зелена – 30 г
Зелень – 30 г
Для соуса
Оливкова олія - 80 мл
Гірчиця – 10 г
Оцет яблучний – 20 мл
Часник, зубчики – 1 шт.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Почистіть картоплю, помийте і варіть протягом 20 хвилин. Охолодіть, розріжте навпіл і викладіть у миску.
2. Редиску наріжте кружальцями. Огірки – кубиками. Додайте овочі в миску до картоплі. Покладіть горошок, подрібнену зелену цибулю і зелень. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
3. Соус: змішайте олію, гірчицю, яблучний оцет, пропущений через прес часник. Посоліть, перемішайте і полийте салат. Перед подачею перекладіть у салатник.
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