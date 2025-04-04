Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 5 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому та стрес. Геомагнітна активність оцінюється за планетарним К-індексом від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і більше – це сильна магнітна буря.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у суботу, 5 квітня, також очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень). Варто пам’ятати, що прогнози можуть коригуватися, адже дані оновлюються кожні три години.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких виділяється велика кількість енергії. Заряджені частинки (протони та електрони) спрямовуються до Землі, де при взаємодії з магнітосферою утворюють бурі. Потужність магнітних бур визначається К-індексом: показник від 1 до 4 означає слабку активність, а індекс від 5 і вище свідчить про сильну бурю.

Під час магнітних бур високого рівня можливі збої в роботі супутників, стільникового зв’язку та радіочастот. Також на великих широтах можуть спостерігатися полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

Зміни атмосферного тиску під час магнітних бур можуть викликати головний біль, втому та дратівливість. Спеціальних ліків проти бур немає, але звичні засоби можуть допомогти зменшити симптоми.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Дотримуйтеся режиму дня та повноцінно висипайтеся.

Вживайте здорову їжу, уникайте гострого, солоного, жирного та алкоголю.

Пийте більше води та трав’яні чаї.

Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити стан, але уникайте палючого сонця.

Легкі фізичні вправи додадуть бадьорості.

Уникайте стресів та конфліктів.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати при собі необхідні ліки.

Вранці корисний контрастний душ, ввечері – тепла ванна для розслаблення.

Дотримуючись цих порад, ви зможете легше пережити періоди магнітних бур.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!