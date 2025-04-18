Очікується зниження геомагнітної активності: прогноз магнітних бур на 19 квітня

У другій половині квітня магнітні бурі не обіцяють бути особливо потужними чи тривалими, однак фахівці радять метеочутливим людям пильніше стежити за самопочуттям у дні підвищеної геомагнітної активності. У суботу, 19 квітня очікується легка буря з К-індексом 3.

Проте варто пам’ятати, що подібні прогнози є орієнтовними й можуть змінюватися, оскільки сонячна активність доволі мінлива. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Магнітна буря — це реакція земного магнітного поля на сонячні спалахи. Коли частинки, викинуті з Сонця, досягають нашої атмосфери, вони можуть викликати геомагнітні збурення, які тривають від кількох годин до кількох днів. Їхній вплив на організм людини давно підтверджений дослідженнями: від бур із К-індексом 3–4 страждають переважно метеочутливі люди, а бурі з показником 5 і вище можуть зачепити вже більшість.

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Найпоширеніші реакції організму на магнітну нестабільність — це головні болі, мігрені, сонливість або безсоння, втома, дратівливість, перепади настрою, проблеми з тиском та загострення хронічних захворювань.

Лікарі радять у такі періоди уникати перевантажень, більше відпочивати, зменшити рівень стресу та дбати про здоровий спосіб життя. Варто пити достатньо води, повноцінно харчуватися, обмежити вживання кави та алкоголю, частіше бувати на свіжому повітрі, провітрювати приміщення та не затримуватись допізна за ґаджетами. Якщо ж зміни у самопочутті викликають занепокоєння — краще звернутися до фахівця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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