Похмура погода та дощі: прогноз погоди в Україні на 26 березня

Атмосферні фронти принесли дощі в західні, північні та центральні регіони України, що зумовило похмуру погоду на останньому тижні березня. Дощові умови триватимуть у різних частинах країни, а температурні показники коливатимуться залежно від регіону.

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Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич. На заході та півночі знову очікується дощова погода, на решті території країни без істотних опадів. У Карпатах - сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі - в межах +5…+10°С, вдень +13…+18°С, у західних областях +7…+12°С, у Криму місцями +20…+23°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують метеорологи для зим в Україні до 2075 року.

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