Пенсії для вчителів у 2025 році: які виплати передбачені за вислугу років

Працівники сфери освіти належать до категорій, які мають право на пенсію за вислугу років, за умови відповідного стажу роботи. Детальніше про те, яку саме пенсію можуть отримати педагоги, читайте далі.

У 2025 році розмір виплат для освітян, які виходять на пенсію за вислугу років, визначається згідно з чинними нормами українського законодавства. Про це пише 24 Канал, посилаючись на положення Закону України.

Тож загальний розмір пенсійних виплат разом з усіма надбавками, доплатами, індексаціями та виплатами за особливі заслуги не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні ця сума складає приблизно 23 610 гривень.

Зауважимо, що пенсія за вислугу років може бути призначена лише після звільнення з відповідної посади. Якщо педагог після оформлення пенсії повертається на аналогічну роботу, нарахування тимчасово зупиняють до повторного звільнення.

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Коли освітяни мають право виходу на пенсію

Для педагогів, які мали педагогічний стаж станом на 1 січня 2016 року, зберігається можливість виходу на пенсію за вислугу років без обмежень за віком. Проте мінімальна тривалість стажу для цього поступово збільшується в залежності від дати виходу на пенсію.

На сьогодні для отримання пенсії за вислугу років вчителям необхідно мати не менше 30 років трудового стажу та досягти віку 55 років. Раніше віковий критерій не був обов’язковою умовою.

Нагадаємо, Раніше ми розповідали, що українські пенсіонери можуть отримати 1 000 грн до пенсії.

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