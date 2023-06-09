Пенсіонерам пояснили, як перевести українську пенсію в Польщу

Українські пенсіонери можуть перевести виплати та отримувати їх у Польщі. Для цього необхідно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS).

Покрокову інструкцію опублікували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Звертатися за такою процедурою можуть пенсіонери, яким призначена виплата в Україні, але вони перебувають у Польщі.

Для переведення пенсійних виплат необхідно:

Звернутися до ZUS за місцем перебування та надати документи. Територіальний орган ZUS заповнить потрібні формуляри та копії документів Документи надійдуть у ПФУ. У Фонді розглянуть заяву та ухвалять рішення, про що сповістять ZUS. Пенсійні виплати переказуватимуться кожного кварталу на рахунок, відкритий у польському банку.

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Щоб подати заяву потрібно підготувати низку документів, зокрема:

паспорт громадянина України;

довідку про присвоєння номера PESEL;

номер облікової картки платника податків;

пенсійне посвідчення;

довідку з банківськими реквізитами рахунку в банку (на який будуть приходити виплати).

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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