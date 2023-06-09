Пенсионерам объяснили, как перевести украинскую пенсию в Польшу
Украинские пенсионеры могут перевести выплаты и получать в Польше. Для этого необходимо подать документы через учреждение социального страхования Польши (ZUS).
Пошаговая инструкция была опубликована в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Обращаться к такой процедуре могут пенсионеры, которым назначена выплата в Украине, но они находятся в Польше.
Для перевода пенсионных выплат необходимо:
- Обратиться в ZUS по месту нахождения и предоставить документы.
- Территориальный орган ZUS заполнит нужные формуляры и копии документов
- Документы поступят в ПФУ.
- В Фонде рассмотрят заявление и примут решение, о чем известят ZUS.
- Пенсионные выплаты будут передаваться каждый квартал на счет, открытый в польском банке.
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Чтобы подать заявление, нужно подготовить ряд документов, в частности:
- паспорт гражданина Украины;
- справку о присвоении номера PESEL;
- номер учетной карточки налогоплательщика;
- пенсионное удостоверение;
- справку с банковскими реквизитами счета в банке (на который будут приходить выплаты).
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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