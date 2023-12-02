Пенсіонери можуть платити за газ зі знижкою 30%: про що слід знати

Як заплатити за газ зі знижкою 30% на комісії у відділенні майже

"Укрпошта" пропонує знижку на комісію для українських пенсіонерів при оплаті рахунків за газ у їхніх відділеннях до кінця 2023 року.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу". Ця ініціатива стосується споживачів, які використовують послуги "Укрпошти" для оплати комунальних послуг, зокрема за спожитий газ.

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Згідно з інформацією, до 31 грудня 2023 року пенсіонери, які сплачують рахунки через "Укрпошту", можуть скористатися 30-відсотковою знижкою. Важливо відзначити, що знижка застосовується не до вартості газу, а до комісії, пов'язаної з оплатою рахунку.

Багато українців, зокрема пенсіонерів, за зручністю обирають традиційні методи оплати, такі як каси банків чи відділення "Укрпошти". Онлайн-сервіси можуть бути менш доступними для цієї групи населення.

Варто також зазначити, що ті, хто використовує онлайн-сервіси "Нафтогазу" для оплати за газ, можуть отримати 1% знижку на вартість газу при своєчасній оплаті рахунку до 15 числа місяця.

Нагадаємо, що тариф на газ для населення зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр, і ця ціна залишиться незмінною до завершення опалювального сезону.

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