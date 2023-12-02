Пенсионеры могут платить за газ со скидкой 30%: о чем следует знать

Укрпочта предлагает скидку на комиссию для украинских пенсионеров при оплате счетов за газ в их отделениях до конца 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Эта инициатива касается потребителей, использующих услуги "Укрпочты" для оплаты коммунальных услуг, в частности, за потребленный газ.

Читайте также: Эксперт рассказал, как эффективно согреться, когда дома нет отопления

Согласно информации, до 31 декабря 2023 года пенсионеры, платящие счета через "Укрпочту", могут воспользоваться 30-процентной скидкой. Важно отметить, что скидка применяется не к стоимости газа, а к комиссии, связанной с оплатой счета.

Многие украинцы, в частности пенсионеры, по удобству выбирают традиционные методы оплаты, такие как кассы банков или отделения "Укрпочты". Онлайн-сервисы могут быть менее доступны этой группе населения.

Стоит также отметить, что использующие онлайн-сервисы "Нафтогаза" для оплаты за газ могут получить 1% скидку на стоимость газа при своевременной оплате счета до 15 числа месяца.

Напомним, что тариф на газ для населения зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, и эта цена останется неизменной до завершения отопительного сезона.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!