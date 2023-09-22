Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати: що про це відомо

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до своєї основної пенсії. Зокрема, на ім'я літньої людини можуть відправити виплати як благодійну пожертву.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України у Facebook. Зазначили, що частину благодійного внеску можна отримати наступного місяця.

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Благодійний персоналізований внесок, здійснений на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи в наступному виплатному періоді, йшлося в повідомленні.

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Зокрема, пенсіонер може отримати 70% благодійної пожертви не пізніше одного місяця з дня надходження коштів відповідно до пункту 6 Постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8-1 “Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові"(зі змінами).

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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