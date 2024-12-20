Пентагон підрахував кількість втрат КНДР у війні з Україною

Міністерство оборони США повідомило про значні втрати серед північнокорейських військових, які воюють на боці Росії в Курській області. Розвідка Південної Кореї повідомила, що щонайменше 100 північнокорейських солдатів були вбиті, а близько тисячі отримали поранення в боях з українськими силами в Курській області.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу зазначивши: "За нашими оцінками, кілька сотень військових КНДР зазнали втрат, включаючи загиблих і поранених. Я не буду розділяти ці цифри, але мова йде саме про кілька сотень".

Сеул також зафіксував підготовку до додаткового розгортання військ КНДР на підтримку Росії.

Служба безпеки України, посилаючись на перехоплені розмови, підтвердила повідомлення західних ЗМІ про сотні поранених військових КНДР у Курській області. За даними СБУ, лише за кілька днів до одного з військових шпиталів під Москвою доставили понад 200 поранених солдатів із Північної Кореї.

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Агенція Associated Press раніше повідомляла, що внаслідок боїв у Курській області кілька сотень північнокорейських військових були вбиті або поранені. Це стало першою офіційною оцінкою втрат серед контингенту КНДР.

За даними США, Південної Кореї та України, в жовтні 2024 року Росія отримала підкріплення з КНДР у кількості 10-12 тисяч військових. Вони були розміщені в Курській області для участі у війні на боці РФ.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову з курського госпіталю, куди відправили солдат з КНДР.

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