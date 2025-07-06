Передача показників за електроенергію: ключові моменти для тих, хто здає та винаймає житло

Багато власників квартир, які здають житло, переймаються про одне важливе питання. Їх хвилює, чи будуть орендарі своєчасно оплачувати комунальні послуги.

Незалежно від того, чи орендує людина квартиру, чи здає її в оренду, важливо своєчасно передавати показники лічильника. Про це зазначає "24 Канал" з посиланням на ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Показники необхідно передавати протягом останніх двох днів поточного місяця та перших трьох днів нового. Це дозволяє уникнути помилкових нарахувань і несподіваних сум у рахунках.

"Якщо передати покази пізніше, то законодавство зобов’язує нас розраховувати дані за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року", – зазначили у ДТЕК.

Підкреслюється, що особливу увагу варто приділити тим, хто займається орендою житла. Наприклад, якщо у квартирі якийсь час не було мешканців, а власник щомісяця надавав однакові показники, платіжка могла містити значно знижені суми.

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Одного дня в квартиру заїхали орендарі, але ані власник, ані нові мешканці не передавали покази лічильника, сплачуючи тільки за середньодобове споживання. Коли контролер ДТЕК зафіксував фактичні показники та надіслав їх до компанії, з'ясувалося, що реальне споживання електроенергії значно відрізняється від середнього.

"У підсумку орендар отримав квитанцію за світло з великою сумою, на яку він не чекав. Якщо її не сплатити, це призведе до заборгованості і ризику відключення", – підсумували на сайті.

Щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно регулярно і вчасно передавати покази лічильника, навіть якщо квартира здається в оренду або тимчасово не використовується.

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