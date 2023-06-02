Переносять величезну кількість бактерій: чому важливо регулярно чистити навушники та як це робити

Всі ми використовуємо навушники дуже часто: в роботі та повсякденному житті. Але мало хто задумується над тим, наскільки брудними вони стають після регулярного використання, а якщо ви власник навушників вкладишів – бактерій на них буде ще більше.

Читайте також: Як швидко надути дитячий басейн без насоса: відео-лайфхак

Як повідомляють науковці, на одному навушнику може перебувати приблизно від 70 тисяч до 100 тисяч бактерій, а це в 300-350 разів більше, ніж на кухонному столі.

Як чистити навушники

В ідеалі навушники треба чистити щодня. Для цього візьміть тканину без ворсу, змочіть її дистильованою водою або спиртом і ретельно протріть.

При очищенні не заливайте навушники рідиною, адже вони можуть вийти з ладу. Не використовуйте жорсткі засоби для чищення та хлорку.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно очистити сліди пальців з оргтехніки

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!