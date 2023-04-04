Песах 2023: історія, традиції та коли святкують єврейський Великдень

У квітні християни та євреї відзначають важливі свята, які часто помилково сприймають як однакові. Наприклад, Великдень, який відзначається 16 квітня цього року, та єврейське свято Песах, що насправді не мають нічого спільного.

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Історія, традиції та заборони свята Песах

Песах є центральним юдейським святом, яке відзначає звільнення євреїв з рабства в Єгипті. Святкування Песаху припадає на 14 день місяця Нісан, першого місяця біблійного року в єврейському календарі. У 2023 році Песах почнеться ввечері 5 квітня і триватиме протягом 7 днів в Ізраїлі та 8 днів за його межами, закінчуючись 12 або 13 квітня залежно від місця святкування.

Історично, Песах згадує велику перемогу євреїв, коли Бог "пройшов повз" їхні домівки та вбив первістків Єгипту. Фараон не зміг витримати останню кару та відпустив євреїв, що дозволило їм отримати свободу.

Святкування Песаха має глибокий релігійний та історичний зміст для єврейського народу. Це свято вшановує пам'ять про Вихід з Єгипту, коли його люд був звільнений від рабства та відчув силу Божу, яка провадила його до обітованої землі. Святкування Песаха є також символом вічної надії на визволення та сподівання на краще майбутнє.

У святкуванні Песаха беруть участь не тільки євреї, але й багато інших людей з різних країн та релігійних спільнот, які хочуть дізнатися більше про це свято та зблизитися з єврейською культурою.

Окрім святкування вихідних з Єгипту, Песах також має багато інших традицій та заборон, зокрема, євреї повинні їсти мацу (бездріжджовий хліб), розповідати історію вихідних з рабства та не споживати продукти з квасом.

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Існує кілька назв для єврейського свята Песах. Одна з них – Хаг а-Мацот, яка відзначає пам'ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства. Ще одна назва – Хаг а-Авів, яка святкується весною. Третя назва – Хаг а-Херут – вшановує Вихід з Єгипту.

У ході святкування Песаха юдеї проводять дні в молитві та читанні Тори, але це не єдине, що означає це свято. У перші два дні святкування юдеї проводять ритуальну вечерю під назвою Седер. На столі повинно бути обмежена кількість страв, серед яких маца, бейца, м’ясо на кістці, страви з гіркими травами та гірка зелень, фрукти та страви з них, а також вино та сік. Фарширована риба може бути подана після цих страв. Один келих потрібно залишити на столі для пророка.

З третього по шостий день віряни можуть виходити на роботу, але працювати не повинні. А сьомий і восьмий день – знову святкові. Песах завершується молитвою, а також вживанням маци та вина.

У 2023 році Песах буде святкуватися в певний день, але дата може різнитися в залежності від географічного положення. Під час святкування Песаха вірянам заборонено виконувати будь-яку роботу. Також заборонено вживати та тримати вдома продукти, виготовлені в результаті бродіння або виготовляють на заквасці та дріжджах. Не можна користуватися звичайним посудом, оскільки він вбирає в себе заборонені продукти протягом року.

У перший день святкування Песаха юдеї виконують ритуал очищення – Бедікат Хамец, під час якого шукають та знищують всі продукти, що містять хамец (бродіння тіста). Також перше святкове свято вважається початком Омер-літнього періоду під час якого віряни підраховують дні до свята Шавуот.

Нагадаємо, У православних незабаром почнеться Страсний тиждень. Він триватиме з понеділка, 10 квітня, та закінчиться у переддень Великодня – у суботу, 15 квітня. У католиків Страсна седмиця (страсний у церковників означає страждальний) вже почалася, вона триватиме до 8 квітня включно.

Раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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